У нас будет решение: Порошенко сделал громкое заявление о членстве Украины в НАТО

У нас будет решение: Порошенко сделал громкое заявление о членстве Украины в НАТО

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

В ближайшие пять лет Украина будет отвечать критериям членства в Евросоюзе и получит членство в НАТО.

Об этом заявил украинский глава Петр Порошенко в интервью украинскому каналу, отвечая на вопрос, какой он видит Украину в ближайшие пять лет, сообщает ONLINE.UA.

"Мы должны отвечать критериям членства в Европейском Союзе… и отвечать критериям относительно членства в НАТО. Я уверен, что к тому времени у нас уже будет план действий относительно членства в НАТО, у нас будет решение относительно предоставления Украине членства", — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что для этого в Украине нужно провести ряд реформ, а также достичь полной энергетической независимости и улучшить инвестиционный климат в стране. Эти задачи, по мнению Порошенко, абсолютно реальные.

"Сейчас задача войти, ориентировочно в течение трех, а не пяти лет в 50 стран с лучшим инвестиционным климатом в мире. Я твердо заявляю, что страна будет энергетически независимой. Мы не будем покупать импортный газ. Мы сможем сами себя обеспечить. Это и повышение добычи. И программа энергосбережения, которая сможет защитить нашу экономику", — добавил президент.

Порошенко считает, что членство Украины в НАТО и ЕС повысит уровень жизни людей и будет способствовать укреплению демократии в стране. Он подчеркнул, что членство в НАТО обеспечит безопасность не только на внешних границах и на улицах, но и позволит восстановить суверенитет и территориальную целостность государства.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Порошенко уверены в том, что Украина начнет процедуру вступления в Евросоюз и "подпишет" План действий относительно членства в НАТО в 2023 году.

Источник: ONLINE.UA Теги: Петр Порошенко, НАТО, Евросоюз, членство, Украина, сроки
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