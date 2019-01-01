"Вы первые начали": Кремль выдвинул США громкое обвинение

"Вы первые начали": Кремль выдвинул США громкое обвинение

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Володимир Путін та Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

Власти РФ не устают убеждать международное сообщество, что США первыми начали нарушать нормы Договора РСМД. И хотя доказательств россияне не имеют, в Кремле уже перешли к угрозам возобновить гонку вооружения, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Так, президент РФ заявил, что на любые действия Штатов Россия будет отвечать "зеркально".

"Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они прекращают свое участие в договоре, и мы прекращаем. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению «Калибра» и открытии нового направления создания гиперзвуковой ракеты", — говорит глава Кремля.

Стоит отметить, что вероятное прекращение действия соглашения с тревогой воспринимают в Брюсселе. На фоне новой угрозы в Европе начали думать, как защититься, если гонку вооружений восстановят.

Напомним, ранее сообщалось, что в США завод по производству ядерного оружия Pantax начал работу над первым серийным образцом ядерной боеголовки малой мощности W76-2. Их изготавливают для баллистических ракет в рамках новой ядерной стратегии Пентагона, инициированной администрацией Дональда Трампа в 2018 году.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт заявлял, что Россия активно готовится к ядерной войне с США.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, ДРСМД, ракети
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