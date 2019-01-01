В ОБСЕ призвали Путина к "жесту доброй воли"

В ОБСЕ призвали Путина к "жесту доброй воли"

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Освождение Владимиром Путиным задержанных украинских моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли было бы хорошим началом для деэскалации в Азовском море. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Profil.

"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И потому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе с тем, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", — сказал он.

Генсек также добавил, что ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.

"Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности прежде всего разработан для того, чтобы помочь странам-членам развеять и прояснить сомнения относительно намерений друг друга, которые могут рассматриваться как угрожающие. Существует ряд мер по укреплению доверия и безопасности специально для Черноморского региона. ОБСЕ готова в любое время помочь и оказать свои механизмы по предотвращению конфликтов с целью снижения напряженности", — заявил генсек.
Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, ОБСЕ, санкции, моряки, Азов
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