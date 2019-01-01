В ОБСЕ призвали Путина к "жесту доброй воли"

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Освождение Владимиром Путиным задержанных украинских моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли было бы хорошим началом для деэскалации в Азовском море. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, передает ONLINE.UA со ссылкой на Profil.

"События в Азовском море и Керченском проливе влияют на Черноморский регион. И потому важно, чтобы Украина и РФ начали диалог на двусторонней или международной основе с тем, чтобы снизить риск дальнейшего напряжения в регионе. Мы призвали обе стороны использовать имеющиеся инструменты по деэскалации, которые есть как в ОБСЕ, так и за пределами организации. Хорошим началом было бы освобождение задержанных моряков и захваченных кораблей в качестве жеста доброй воли", — сказал он.

Генсек также добавил, что ОБСЕ может предложить имеющиеся инструменты для деэскалации ситуации.