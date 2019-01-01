Прием документов завершен: кто попал в список кандидатов на президентские выборы 2019

Центральная избирательная комиссия 3 февраля завершила прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года. Всего документы подали 89 человек, 17 из которых сделали это в последний день, сообщает ONLINE.UA.
На сайте ЦИК сообщается, что уже большая половина покетов документов для регистрации кандидатов на выборы президента Украины обработана. На данный момент в список кандидатов входят 28 человек. Известно, что 22 кандидатам отказали в регистрации. Причиной отказа стало невнесение залога в размере 2,5 млн гривен или несоответствие требованиям законодательства поданных документов.
Регистрация кандидатов в президенты Украины завершится 8 февраля. Окончательный список всех участников президентских выборов в 2019 году будет обнародован на следующий день, 9 февраля.
На сегодняшний день список кандидатов на президентские выборы 2019 выглядит так:
- Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");
- Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение);
- Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);
- Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения — "Социал-демократическая партия"),
- Анатолий Гриценко (субъект выдвижения — партия "Гражданская позиция");
- Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения — "Объединение "Самопомич");
- Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение);
- Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения — партия "Наши");
- Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение);
- Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);
- Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения — партия "5.10");
- Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения — партия "УКРОП");
- Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения — "Радикальная партия Олега Ляшко");
- Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения — "Оппозиционный блок — партия мира и развития");
- Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение);
- Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения — "Всеукраинское объединение "Батькивщина");
- Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение);
- Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения — "Социалистическая партия Александра Мороза");
- Александр Данилюк (самовыдвижение);
- Илья Кива (субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины);
- Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения — "Общественное движение "Народный контроль");
- Руслан Кошулинский (субъект выдвижения — Всеукраинское объединение "Свобода");
- Владимир Зеленский (партия "Слуга народа");
- Игорь Смешко (экс-глава СБУ, самовыдвижение);
- Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения — партия "Основа");
- Инна Богословская (экс-нардеп, самовыдвижение);
- Николай Габер (помощник-консультант нардепа, самовыдвижение).
- Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения — партия "Воля").
Известно, что в последний день документы в ЦИК подали журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей", а также нардеп Надежда Савченко, документы которой в ЦВК принесла ее сестра, но без залога.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом на выборы президента Украины 2019.