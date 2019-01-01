Прием документов завершен: кто попал в список кандидатов на президентские выборы 2019

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Центральная избирательная комиссия 3 февраля завершила прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года. Всего документы подали 89 человек, 17 из которых сделали это в последний день, сообщает ONLINE.UA.

На сайте ЦИК сообщается, что уже большая половина покетов документов для регистрации кандидатов на выборы президента Украины обработана. На данный момент в список кандидатов входят 28 человек. Известно, что 22 кандидатам отказали в регистрации. Причиной отказа стало невнесение залога в размере 2,5 млн гривен или несоответствие требованиям законодательства поданных документов.

Регистрация кандидатов в президенты Украины завершится 8 февраля. Окончательный список всех участников президентских выборов в 2019 году будет обнародован на следующий день, 9 февраля.

На сегодняшний день список кандидатов на президентские выборы 2019 выглядит так:

Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"); Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение); Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение); Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения — "Социал-демократическая партия"), Анатолий Гриценко (субъект выдвижения — партия "Гражданская позиция"); Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения — "Объединение "Самопомич"); Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение); Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения — партия "Наши"); Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение); Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение); Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения — партия "5.10"); Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения — партия "УКРОП"); Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения — "Радикальная партия Олега Ляшко"); Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения — "Оппозиционный блок — партия мира и развития"); Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение); Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения — "Всеукраинское объединение "Батькивщина"); Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение); Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения — "Социалистическая партия Александра Мороза"); Александр Данилюк (самовыдвижение); Илья Кива (субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины); Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения — "Общественное движение "Народный контроль"); Руслан Кошулинский (субъект выдвижения — Всеукраинское объединение "Свобода"); Владимир Зеленский (партия "Слуга народа"); Игорь Смешко (экс-глава СБУ, самовыдвижение); Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения — партия "Основа"); Инна Богословская (экс-нардеп, самовыдвижение); Николай Габер (помощник-консультант нардепа, самовыдвижение). Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения — партия "Воля").

Известно, что в последний день документы в ЦИК подали журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей", а также нардеп Надежда Савченко, документы которой в ЦВК принесла ее сестра, но без залога.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом на выборы президента Украины 2019.