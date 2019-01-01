Прием документов завершен: кто попал в список кандидатов на президентские выборы 2019

Прием документов завершен: кто попал в список кандидатов на президентские выборы 2019

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Фото: wikipedia.org

Центральная избирательная комиссия 3 февраля завершила прием документов для регистрации кандидатов на президентские выборы в Украине, которые состоятся 31 марта 2019 года. Всего документы подали 89 человек, 17 из которых сделали это в последний день, сообщает ONLINE.UA.

На сайте ЦИК сообщается, что уже большая половина покетов документов для регистрации кандидатов на выборы президента Украины обработана. На данный момент в список кандидатов входят 28 человек. Известно, что 22 кандидатам отказали в регистрации. Причиной отказа стало невнесение залога в размере 2,5 млн гривен или несоответствие требованиям законодательства поданных документов.

Регистрация кандидатов в президенты Украины завершится 8 февраля. Окончательный список всех участников президентских выборов в 2019 году будет обнародован на следующий день, 9 февраля.

На сегодняшний день список кандидатов на президентские выборы 2019 выглядит так:

  1. Валентин Наливайченко (экс-глава СБУ, субъект выдвижения -"Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость");
  2. Игорь Шевченко (президент благотворительной организации "Успешная Украина", самовыдвижение);
  3. Виталий Скоцик (экс-глава Аграрной партии, самовыдвижение);
  4. Сергей Каплин (нардеп, субъект выдвижения — "Социал-демократическая партия"),
  5. Анатолий Гриценко (субъект выдвижения — партия "Гражданская позиция");
  6. Андрей Садовый (мэр Львова, субъект выдвижения — "Объединение "Самопомич");
  7. Виталий Куприй (нардеп, самовыдвижение);
  8. Евгений Мураев (нардеп, субъект выдвижения — партия "Наши");
  9. Ольга Богомолец (нардеп, самовыдвижение);
  10. Роман Насиров (экс-глава ГФС, самовыдвижение);
  11. Геннадий Балашов (предприниматель, субъект выдвижения — партия "5.10");
  12. Александр Шевченко (нардеп, субъект выдвижения — партия "УКРОП");
  13. Олег Ляшко (нардеп, субъект выдвижения — "Радикальная партия Олега Ляшко");
  14. Александр Вилкул (нардеп, субъект выдвижения — "Оппозиционный блок — партия мира и развития");
  15. Юрий Бойко (нардеп, самовыдвижение);
  16. Юлия Тимошенко (нардеп, субъект выдвижения — "Всеукраинское объединение "Батькивщина");
  17. Аркадий Корнацкий (нардеп, самовыдвижение);
  18. Александр Мороз (пенсионер, субъект выдвижения — "Социалистическая партия Александра Мороза");
  19. Александр Данилюк (самовыдвижение);
  20. Илья Кива (субъект выдвижения — Социалистическая партия Украины);
  21. Дмитрий Добродомов (нардеп, субъект выдвижения — "Общественное движение "Народный контроль");
  22. Руслан Кошулинский (субъект выдвижения — Всеукраинское объединение "Свобода");
  23. Владимир Зеленский (партия "Слуга народа");
  24. Игорь Смешко (экс-глава СБУ, самовыдвижение);
  25. Сергей Тарута (нардеп, субъект выдвижения — партия "Основа");
  26. Инна Богословская (экс-нардеп, самовыдвижение);
  27. Николай Габер (помощник-консультант нардепа, самовыдвижение).
  28. Юрий Деревянко (нардеп, субъект выдвижения — партия "Воля").

Известно, что в последний день документы в ЦИК подали журналист Дмитрий Гнап, которого выдвинула партия "Сила людей", а также нардеп Надежда Савченко, документы которой в ЦВК принесла ее сестра, но без залога.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Порошенко 3 февраля подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом на выборы президента Украины 2019.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, ЦИК, Президентские выборы 2019, список кандидатов
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