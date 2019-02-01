Украина получит почти 18 миллиардов: в Минфине сообщили хорошие новости

Украина получит почти 18 миллиардов: в Минфине сообщили хорошие новости

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Фото з відкритих джерел

В Министерстве финансов Украины сообщают, что запланированные на январь 2019 года заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд гривен были перенесены на февраль, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, для обеспечения финансирования государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия на замещение этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.

"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Она заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, однако для повышения уровня жизни украинцев необходимы эффективные реформы.

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденной Исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года", — сказала она.

Источник: ONLINE.UA Теги: Всемирный банк, Минфин, економіка, запозичення
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