Украина получит почти 18 миллиардов: в Минфине сообщили хорошие новости

Как отмечается, для обеспечения финансирования государственного бюджета Министерство финансов приложило усилия на замещение этого источника внешних заимствований внутренними заимствованиями.

"В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро)", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно глава Международного валютного фонда Кристин Лагард рассказала о встрече с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе. Она заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, однако для повышения уровня жизни украинцев необходимы эффективные реформы.

"У меня была хорошая и конструктивная встреча с Президентом Порошенко и его командой, во время которой мы обсудили последние экономические события и перспективы для Украины, а также реализацию мероприятий в рамках соглашения Stand-By, утвержденной Исполнительным советом МВФ 18 декабря 2018 года", — сказала она.