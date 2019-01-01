Будет ли масштабное наступление России на Украину после выборов - неожиданный прогноз эксперта

Будет ли масштабное наступление России на Украину после выборов - неожиданный прогноз эксперта

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Фото з відкритих джерел

Аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский уверяет, что Россия изо всех сил постарается повлиять на выборы в Украине и будет использовать для этого различные тактики – и она может сделать немало. Однако, по его мнению, Москва не будет рисковать, начиная прямое наступление на Украину, потому что у нее нет таких ресурсов, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Также эксперт подчеркнул, что Путина останавливает вероятность столкновения с сильным сопротивлением, ведь в прямых военных действиях могут принять участие войска США и НАТО. Такое развитие событий – большой риск для Кремля.

"В России, возможно, был шанс прибегнуть к таким действиям в самом начале конфликта, но сейчас уже на протяжении более четырех лет Украина имела время для развития своего военного потенциала, есть западная поддержка: как в сфере безопасности, так и экономическая, осуществляется давление на Россию – и это только увеличивает цену", – пояснил он.

По словам аналитика, Россия не намерена аннексировать всю Украину – для этого у нее просто нет ресурсов.

"Поэтому конечная цель России состоит в том, чтобы по сути помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия властей, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада", – добавил эксперт.

Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, выборы, война, РФ, наступление
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