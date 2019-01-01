У Путина обозначили риски начала новой холодной войны

У Путина обозначили риски начала новой холодной войны

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Фото: flickr.com

Выход США и России из ракетного договора ДРСМД не спровоцирует начало новой холодной войны, но Москва будет реагировать военными и техническими средствами на все угрозы.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Я не думаю, что мы ведем речь о развитии холодной войны. Наступила новая эпоха, эпоха, которая характеризуется тем, что США взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями. Это печально", — заявил Лавров.

При этом он уверил, что Россия не стремится к гонке вооружения, но будет отвечать на все действия США. Все это, по мнению российского министра, негативно отразится на безопасности всего мира и резко снизит порог применения ядерного оружия.

В то же время президент России Владимир Путин после того, как объявил о выходе РФ из ракетного договора с США, сразу же сообщил об окончании испытаний беспилотного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, которым хвастался еще в прошлом году.

В Совете Федерации считают, что этот ядерный аппарат станет оружием судного дня для Запада, так как сможет за полминуты долететь до цели и поставить на место американцев и европейцев.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия пригрозила ядерным конфликтом всему миру, отреагировав на начало производства в США первой партии ядерных боеголовок малой мощности.

Источник: ONLINE.UA Теги: Россия, США, Сергей Лавров, холодная война, риски, МИД РФ, ДРСМД
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