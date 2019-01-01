YouTube может остаться без популярной функции

Администрация популярного видеохостинга YouTube рассматривает возможность убрать кнопку "Не нравится". Такое решение аргументируют тем, что часто зрители злоупотребляют "дизлайками" и организуют флеш-мобы — они объединяются с целью массовой негативной оценки тех или других видео, чтобы подорвать рейтинг их авторов.

Об этом в ролике канала Creator Insider рассказал директор по управлению проектами YouTube Том Леинг, передает ONLINE.UA.

Леинг отметил, что на данный момент клуб рассматривает несколько вариантов решения проблемы: отключение только негативных оценок, требование обосновать нажатие соответствующей кнопки или отказ от публичного отображения цифр рейтинга.

Представитель YouTube признал, что каждый из этих подходов не обходится без своих недостатков. Запрос объяснение негативной оценки будет отнимать лишнее время у пользователей, а удаление кнопки "палец вниз" не выглядит демократическим решением. Один из приемлемых вариантов, по его мнению – дать возможность отключать "дизлайки" под видео самим владельцам YouTube-каналов.

Как сообщал ONLINE.UA ранее, пользователи популярного ресурса YouTube рассказали, что увидели рекламу нескольких порносайтов, просматривая видео.