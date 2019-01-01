Россия поставила жесткий ультиматум Японии по спорным Курилам

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Россия продолжит диалог с Японией по заключению мирного договора только тогда, когда Токио признает суверенитет РФ над спорными Курильскими островами.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ONLINE.UA со ссылкой на росСМИ.

"Мы хотели бы, чтобы наши японские соседи четко подтвердили очевидное, а именно — итоги Второй мировой войны, включая полное признание и уважение суверенитета Российской Федерации, в том числе над Курильскими островами. Без этого мы никакой разговор организовать не сможем", — сказал Лавров.

Кроме того, в Совете Федерации упрекнули Японию за то, что Токио поддерживает США, заявляя о нарушениях Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что "Токио совершает большую ошибку", поддерживая Вашингтон в намерении перезаключить ракетный договор с большим числом участников. Косачев подчеркнул, что Япония тем самым подрывает складывающиеся в последнее время доверительные отношения с Россией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Японии не исключили размещения военных баз США на спорных Курилах, которые оккупирует Россия. Премьер-министр Синдзо Абэ, говоря о о возможности размещения американских военных объектов на Курильских островах, подчеркнул, что США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности.