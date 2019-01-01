"Как я счастлива!": Дженнифер Лопес потрясла мир откровенным признанием

"Как я счастлива!": Дженнифер Лопес потрясла мир откровенным признанием

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Дженніфер Лопес (фото — instagram.com/jlo)

Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес и ее бойфренд Алекс Родригес уже 2 года наслаждаются идеальными отношениями, о которых говорит весь мир. Красавица Джей Ло решила поздравить своего любимого с этим праздничным днем на своей странице в Instagram. Свое сообщение певица дополнила фотографиями Алекса, передает ONLINE.UA.

"Два года смеха, два года веселья, два года приключений, волнений, взросления и настоящей дружбы. И так много любви! Ты делаешь мой мир краше, безопаснее, стабильнее в нашей жизни, которая постоянно в движении. Ты заставляешь меня чувствовать себя подростком, который проживает все с самого начала. Как я счастлива, что нашла тебя, моя любовь", – заявила Дженнифер.

"Как я счастлива!": Дженнифер Лопес потрясла мир откровенным признанием (1)

"Как я счастлива!": Дженнифер Лопес потрясла мир откровенным признанием (2)

"Как я счастлива!": Дженнифер Лопес потрясла мир откровенным признанием (3)

Что интересно, год назад на первую годовщину отношений Алекс Родригес приобрел для них с Лопес роскошную квартиру на 96 этаже небоскреба в центре Манхэттена. "Семейное гнездышко" певицы и ее бойфренда заняло большую половину этажа. В нем было три спальни, несколько ванных комнат, гардероб, библиотека и много других комнат. Но в начале 2019 года они решили выставить дом на продажу. Пара оценила недвижимость в 17,5 миллиона долларов.

К сожалению, пока неизвестно, какие подарки этого года влюбленные подготовили друг для друга.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что певица и актриса Дженнифер Лопес со своим возлюбленным посетила игру Red Sox на стадионе Fenway. Сидя в VIP-ложе, певица сняла селфи-видео — за считанные часы оно собрало миллион просмотров.

Источник: ONLINE.UA Теги: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес, отношения, годовщина
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