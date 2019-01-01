Неожиданно: Dan Balan обвинил Тину Кароль в слабости

Страсти в ходе съемок развлекательного шоу "Голос страны 9" не утихают. На этот раз во время эфира "слепых прослушиваний" известный певец Дан Балан на эмоциях сказал Тине Кароль несколько неосторожных слов, на которые она сразу же ответила, передает ONLINE.UA.

В третьем выпуске шоу украинской красавице не удалось привлечь в свою команду талантливого вокалиста и артиста культового мюзикла "Нотр-Дам де пари". Парень выбрал команду Дана Балана, поскольку перед выходом на сцену пообещал себе пойти к тому тренеру, который повернется первым. Так случилось, что молдавский певец первый почувствовал особенность Михаила.

После того, как Дан Балан провел нового участника своей команды за кулисы, он услышал разговор Потапа и Тины, который расспрашивал ее, не обиделась ли она на жест парня. Триумфатор вечера сразу вмешался в их разговор, слегка огорчив Тину Кароль своими словами.

"А я не знал, что ты не можешь справляться с неудачами",– сказал Дан Балан.

На что Тина категорически возразила ему: "Дан, ты сейчас перебарщиваешь".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что всемирно известный певец Dan Balan спел для своей коллеги по сцене Тины Кароль во время эфира "Голос страны 9". Стоит отметить, что молдавский артист уже давно не скрывает симпатию к украинской красавице.