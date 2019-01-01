Люди под угрозой, гибнут животные: оккупанты довели Крым до новой катастрофы

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В оккупированном Крыму возникла новая экологическая катастрофа, которая угрожает здоровью людей. Ее спровоцировали оккупанты из-за незаконной добычи песка из Плавней Нижне-Чурбашенского хвостохранилища — они разрушили часть дамбы и теперь токсические отходы и химикаты попадают прямо в море.

О тревожной ситуации в оккупированном Крыму сообщает "Керчь.ФМ", передает ONLINE.UA.

В сообщении указано, что несмотря на возмущения экологов, общественности и правоохранительных органов, оккупанты увеличивают добычу песка, после промывки которого слив химикатов идет прямо в море и попадает на городские пляжи. После уничтожения части дамбы, которая препятствовала попаданию токсических отходов в море, уже начали гибнуть животные, а у жителей Приозерного из-за этого повысилось количество хронических бронхо-легочных заболеваний.

Активисты бьют тревогу из сложившейся ситуации. Они подчеркивают, что добыча и промывка песка на территории хвостохранилища провоцирует различные заболевания у людей, а в самом песке, который оккупанты используют для строительства Керченского моста, содержатся химические вещества — мышьяк, ванадий, фосфор и железо в той концентрации, которая значительно превышает допустимые безопасные для жизни и здоровья людей нормы. Химические вещества, содержащиеся в отстойнике, могут провоцировать заболевания глаз, кожи, полинейропатии, злокачественные опухоли молочных желез, половых органов у женщин и мужчин.

В МинВОТ Украины подчеркивают, что незаконная добыча песка из токсичного хвостохранилища вблизи Керчи является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Там отмечали, что в этом отстойнике количество мышьяка превышает предельно допустимую норму в 500 раз. Там также напомнили, что Нижне-Чурбашенское хвостохранилище с 1968 года использовалось для безопасного хранения токсичных веществ и сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее жители оккупированного Крыма рассказали о жутких последствиях химвыбросов на полуострове, которые произошли в Армянске.