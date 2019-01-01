Будете удивлены: чего на самом деле хотят мужчины, когда видят сексуальную женщину

Ніколь Кідман (фото — instagram. com)

Ученые из Австралии после длительных исследований пришли к довольно неожиданному выводу. Они убеждены, что если мужчина посмотрит на сексуальную женщину — ему будет очень хотеться мяса, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в эксперименте принимали участие 1600 мужчин и женщин. Чтобы сократить количество переменных, исследователи пригласили только гетеросексуалов и тех, кто точно ест мясо. "Сначала мужчинам показывали сексуальные образы – фотографии женщин, похожих на моделей Victoria’s Secret. Затем участникам предлагали выбрать между вяленым мясом и овощами. Большинство мужчин выбирали мясо. Когда сексуальные образы показывали женщинам, количество тех, кто ел мясо и овощи было одинаковым.На втором и третьем этапе участники не просто смотрели, но и представляли себе "сексуальные сценарии". Результаты были такие же, как в первом эксперименте", — сказано в сообщении.

По мнению ученых, такая тяга к мясу связана с древними процессами: мужчины используют маркеры статуса, чтобы казаться более привлекательными для потенциальной партнерши. Мясо является одним из таких маркеров.

"Пещерные люди ели мясо, чтобы быть сильными и здоровыми и выжить в суровых условиях. Через много лет дворянство также ело мясо, потому что оно указывало на богатство", – объяснили ученые.

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