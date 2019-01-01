Украина резко нарастила транзит российского газа

Украина резко нарастила транзит российского газа

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Фото: http://en.kremlin.ru
В первый месяц текущего года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,6 млрд куб. м. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные "Укртрансгаза".
Стоит отметить, что в 2018 году транзит газа через Украину сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86,774 млрд куб. м. При этом в 2017 году Украина транспортировала рекордные за последние несколько лет объемы газа — 93 млрд кубометров.
Как известно, на прошлой неделе российский "Газпром" заявил о нормализации транзита газа через Украину.
Напомним, недавно власти Болгарии обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарская МЕТ, заключили контракты на его использование.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин, подводя итоги трехсторонней встречи Украина-ЕС-РФ по газовым вопросам в Брюсселе, заявил, что российская сторона затягивает время в трехсторонних переговорах по транзиту газа через территорию Украины, потому что ожидает изменение политической ситуации в нашей стране после президентских выборов, которые пройдут в марте.
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Украина, газ, транзит
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