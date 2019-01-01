Украина резко нарастила транзит российского газа

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В первый месяц текущего года транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему увеличился на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,6 млрд куб. м. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные "Укртрансгаза".

Стоит отметить, что в 2018 году транзит газа через Украину сократился на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 86,774 млрд куб. м. При этом в 2017 году Украина транспортировала рекордные за последние несколько лет объемы газа — 93 млрд кубометров.

Как известно, на прошлой неделе российский "Газпром" заявил о нормализации транзита газа через Украину.

Напомним, недавно власти Болгарии обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы, российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарская МЕТ, заключили контракты на его использование.