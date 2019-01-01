"ВВП растет, а доходы народа падают": в Германии высмеяли "российское чудо"

Эксперт немецкого издания Handelsblatt Анлре Баллен в статье "Чудо статистики – российский ВВП вырос на 2%" сообщает, что уровень бедности россиян продолжает расти. Он отметил, что в последний раз такая тенденция наблюдалась в 1990-х годах, передает ONLINE.UA.

"Предполагалось, что в 2018 году рост ВВП составит 1,8%, однако тенденция все же указывала на более слабый результат. Президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции говорил о 1,7%, а глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и вовсе пришел в своих расчетах до показателя в 1,5%. Но теперь Росстат называет цифру 2%. Главной причиной неожиданного статистического роста экономики указано "развитие строительной сферы". За год строительство вроде выросло на 5,3%. Убедительный результат, если учесть, что строительство стадионов и гостиниц, развитие инфраструктуры для главного события года – чемпионата мира-2018 по футболу – вообще-то почти полностью было завершено в 2017 году", — иронизирует аналитик.

Он подчеркнул, что это уже не впервые Росстат "задним числом" украшает цифры. По словам бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова, ведомство каждый раз придумывает новые методы для того, чтобы получить желаемый результат. Еще в 2016-м начальное падение ВВП на 0,2% за год превратилось в рост на 0,3%.

Автор статьи отмечает, что, комментируя показатели ВПП, российские чиновники ни словом не обмолвились о том, как прирост повлияет на рядовых граждан.

"Только одно не согласуется со статистическим чудом от Росстата – падение доходов россиян", — отмечает немецкий эксперт.

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