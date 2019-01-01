"Европа станет ареной конфронтации": Москва шокировала мир новой громкой угрозой

В МИД РФ предупредили НАТО, что Европа снова окажется под угрозой из-за "курса американской политики". По словам представителей ведомства, наличие американских ракет в Румынии и дальнейшее их развертывание в Польше снова превратит европейские страны в "арену конфронтации", передает ONLINE.UA.

Российская власть убеждена, что блок полностью подстроился под Вашингтон, поведение которого относительно ракетного соглашения направлено на "окончательный слом системы контроля над вооружениями".

"К сожалению, страны НАТО оказались не готовы к содержательному диалогу на тему пусковых установок " Мк-41 ", которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому Альянс несет прямую ответственность за подрыв договора", – утверждают в российском МИД.

Как известно, США 2 февраля официально сообщили Кремлю о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа. В НАТО решение США поддержали.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует вмешатся в конфликт США и РФ.