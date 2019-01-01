Назван лучший фильм года по версии Гильдии кинорежиссеров США

Фото: twitter.com

В Беверли-Хиллз состоялась официальная церемония награждения победителей премии Гильдии кинорежиссеров США. Триумфатором стал мексиканский режиссер Альфонсо Куарон, который снял фильм "Рома", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт премии.

Лучший фильм года, режиссер которого получил престижную премию Гильдии кинорежиссеров США, снят в черно-белом формате. Он рассказывает о жизни обычной семьи среднего класса в Мехико в 70-х годах. Следует отметить, что фильм "Рома" был удостоен главной награды Каннского кинофестиваля — "Золотого льва".

Лучшим документальным фильмом стала картина "Три одинаковых незнакомца", а ее режиссер Тим Уорлд назван лучшим документалистом. Билл Хейдер получил награду за комедийный эпизод сериала "Барри". А премия "Лучшего режиссера драматического сериала" присуждена Адаму МакКею за "Наследников".

По сложившейся традиции, триумфаторы премии Гильдии кинорежиссеров США становятся победителями "Оскара" в соответствующей номинации. За всю историю премии, основанной еще в 1948 году, исключения были лишь семь раз.

Фильм "Рома" — официальный трейлер (видео):

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм года. Победителем в этой номинации стала картина "Зеленая книга" Питера Фаррелли.