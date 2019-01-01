Мы недооценивали природу: в NASA сделали неожиданное заявление о существовании внеземной жизни

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Внеземная жизнь может существовать, но точный ответ на этот вопрос удастся получить только после того, как состоится первая экспедиция на Марс с участием астронавтов.

Об этом заявил первый помощник руководителя дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен, занимающий эту должность с 2016 года, передает ONLINE.UA со ссылкой на ScienceAlert.

"Есть ли жизнь за пределами Земли? Я думаю, ответ "да", но сейчас мы этого не знаем. Причина, почему я так считаю, проста: все время до этого мы недооценивали природу. Например, когда выдвигали предположения о наличии воды или молекулярных комплексов за пределами нашей планеты. Оказалась, всего этого достаточно, стоит только выйти за порог. Взять хотя бы полярные кратеры Меркурия. Что же касается жизненной цепочки… Что ж, жизнь где-то там вероятнее, чем мы думали", — сказал Зурбухен.

Представитель NASA отметил, что не хотел бы на данный момент лично лететь в космос, так как этот процесс займет много времени на подготовку. Но он назвал сроки, когда отправится экспедиция на Марс, которая сможет раскрыть множество тайн, связанных со внеземной жизнь. По словам Зурбухена, он рассчитывает на то, что астронавты полетят на Марс уже в середине третьего десятка XXI века.

Следует напомнить, что ранее в NASA уже делали сенсационные заявления о внеземной жизни в Солнечной системе. Тогда ученые заявляли, что жизнь может существовать на одном из спутников Сатурна Энцеладе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что известный астрофизик Дэн Хупер выдвинул новую теорию для поиска внеземной жизни. Он считает, что "перемещенные" звезды могут указывать на след инопланетян.