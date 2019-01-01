"Вау, круто": как украинские журналисты удивили самого Илона Маска

Ілон Маск (фото — flickr.com)

Украинское издание "Украинская правда" провело весьма интересную акцию с электрокаром Tesla, на которую отреагировал сам CEO Tesla и известный изобретатель Илон Маск, передает ONLINE.UA.

Украинские журналисты совместно с компанией Electrocars привезли автомобиль Tesla Model S в село Марс в Черниговской области. Они сразу сделали фото Tesla в Марсе и разместили в Twitter, а также отметили Илона Маска.

"Tesla Model S в украинском селе Марс. Как тебе такое, Илон Маск? Похоже, мы тебя обогнали", – прокомментировали фото журналисты.

Что интересно, Маск сразу же отреагировал на данную публикацию.

"Вау, круто", — прокомментировал сообщение украинцев легендарный изобретатель.

Илон Маск — известный изобретатель, основатель компаний SpaceX, PayPal, Neuralink и The Boring Company (PayPal продали в 2002 году за 1,5 млрд долларов; поскольку Маск был совладельцем компании, после оплаты всех налогов он получил около 180 млн долларов). Добился значительных успехов в сфере информационных технологий, ракетостроения и автомобилестроения. Основатель, владелец, генеральный директор и главный инженер SpaceX; главный дизайнер (Chief Product Architect), генеральный директор и глава совета директоров Tesla Inc.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Маск придумал для своего собственного напитка название Teslaquila, однако этот бренд не хотят регистрировать из-за мексиканских регуляторов.