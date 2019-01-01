Эксперты назвали самый дорогой город мира

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В ежегодном международном исследовании, посвященном доступности жилья, был опубликован рейтинг самых дорогих городов мира. По подсчетам экспертов, самым дорогим для проживания городом стал Гонконг, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Business Insider.

На второй строчке оказался Ванкувер (Канада), а замыкает тройку лидеров Сидней (Австралия). Далее следуют: Мельбурн (Австралия), Санта-Круз (Калифорния, США), Сан-Хосе (Калифорния, США), Лос-Анджелес (Калифорния, США), Тауранга и Окленд (Новая Зеландия), а также Сан-Франциско (Калифорния, США).

В исследовании были проанализированы 309 рынков жилья (и 91 большой рынок с населением более миллиона человек) в восьми странах — Австралии, Канаде, Гонконге, Ирландии, Новой Зеландии, Сингапуре, Великобритании и США.

Чтобы составить этот рейтинг, эксперты проанализировали данные за третий квартал 2018 года.

Опрос показывает, что наиболее недоступные большие рынки жилья находятся сейчас в Китае, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, ранее в сети обнародовали рейтинг The Good Country Index, который учитывает 7 сфер: наука и технологии; культура; международный мир и безопасность; мировой порядок; планета и климат; процветание и равенство, здоровье и благополучие. Украина оказалась на 75 позиции по вкладу в общее благо человечества среди 153 стран, РФ заняла 41 место в списке.