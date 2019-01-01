Всемирный банк предоставит Украине 17,6 млрд грн

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Для поддержания украинского госбюджета Всемирный банк предоставит средства в размере 17,6 млрд гривен.

Об этом заявила пресс-служба Министерства финансов, сообщает ONLINE.UA.

Правда, средства Украина должна была получить в январе 2019 года, но заимствования под гарантии Всемирного банка были перенесены на февраль.

В Минфине отметили, что для обеспечения финансирования госбюджета министерство приложило усилия к замещению этого источника внешних заимствований внутренними.

«В целом в январе Минфин разместил ОВГЗ на сумму эквивалентную 41,7 млрд гривен (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд гривен, ОВГЗ в иностранной валюте: $587,4 млн и €33,3 млн)», — говорится в сообщении.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2018 году сократился по отношению к валовому внутреннему продукту с 71,8% до 62,7%.

Министерство финансов оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 млрд гривен, или $14,2 млрд.

Напомним, 29 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 18,3 млрд гривен.