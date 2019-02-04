КГГА: скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу

Первый заместитель председателя Киевской администрации Николай Поворозник сообщил, что вертолетную площадку, которая принадлежит ООО "Амадеус Ко" и расположена на Парковой дороге,
В КГГА рассказывают, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге,
"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" средств на Парковой дороге. Именно там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции "Межгорье" в Администрацию президента на улице Банковой", – пояснил Поворозник.
Он напомнил, что в 2010 году команда Леонида Черновецкого сдала в аренду земельные участки общей площадью 2,2 га в рекреационной зоне и вопреки Генплану Киева и ЮНЕСКО позволила застроить склон Днепра.
В КГГА отмечают, что постановление Хозяйственного суда незаконно.
"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 4.02.2019 года в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу", — сказал Поворозник.