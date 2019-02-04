КГГА: скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу

КГГА: скандальную вертолетную площадку хотят вернуть Януковичу

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Віктор Янукович (фото — commons.wikimedia.org)

Первый заместитель председателя Киевской администрации Николай Поворозник сообщил, что вертолетную площадку, которая принадлежит ООО "Амадеус Ко" и расположена на Парковой дороге, 16-А, пытаются вернуть президенту-беглецу Виктору Януковичу, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт городской власти.

В КГГА рассказывают, что 24 января Хозяйственный суд Киева по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

"Имущество – это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" средств на Парковой дороге. Именно там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции "Межгорье" в Администрацию президента на улице Банковой", – пояснил Поворозник.

Он напомнил, что в 2010 году команда Леонида Черновецкого сдала в аренду земельные участки общей площадью 2,2 га в рекреационной зоне и вопреки Генплану Киева и ЮНЕСКО позволила застроить склон Днепра.

В КГГА отмечают, что постановление Хозяйственного суда незаконно.

"Мы ожидаем, что введенный в заблуждение суд, заседание которого состоится 4.02.2019 года в 15:00, исправит досадную ошибку и вернет КВЦ "Парковый" в управление городу", — сказал Поворозник.
Источник: ONLINE.UA Теги: КГГА, Киев, вертолетная площадка, Виктор Янукович
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