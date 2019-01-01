Макрон обвинил Россию во вмешательстве в кризис во Франции: в Москве возмущены

Еммануель Макрон (фото — commons.wikimedia.org)

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию во вмешательстве в возникший кризис во Франции через СМИ и соцсети. Он заявил заявил, что "фашисты, ультралевые радикалы и русские" через социальные сети манипулируют французскими СМИ, призвав прекратить распространять фейковые новости, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Le Point.

На обвинения Макрона уже отреагировали в Москве. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что запросит официальный комментарий французских властей, а также посольства Франции в Москве относительно обвинения Макрона.

"Если этот материал передает все точно (а, как я уже сказала журналистам, мы обязательно официально запросим французскую сторону как в Москве, так и в Париже), то президент Макрон — главный во Франции производитель фейковых новостей, а вся его активность на ниве борьбы с этим злом — бутафория", — написала Захарова в соцсети.

Она дерзко посоветовала Макрону сравнить Гитлера и Наполеона, а также опровергла информацию о том, что российские СМИ, такие как RT и Sputnik, скупают аккаунты в соцсетях, чтобы через них подбрасывать взрывоопасные темы политических дискуссий, которые затем подхватывают французские СМИ.

"Макрон, наверное, забыл, что сам не пускает российских журналистов на свои пресс-конференции. Вот и берут корреспонденты интервью не у "официальных лиц", а у, как их назвал Макрон, "придурков в желтых жилетах. Решение поставить в один ряд фашистов и русских – это либо редкая подлость, либо тотальная безграмотность или удачное сочетание у одного человека двух качеств одновременно. Если хочется президенту Франции провести исторические параллели, то лучше тогда пусть сравнит Гитлера с Наполеоном. С матчастью поможем, — добавила Захарова.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Макрон задумался о проведении референдума во Франции на фоне кризиса "желтых жилетов".