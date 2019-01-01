У Порошенко назвали количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ

У Порошенко назвали количество приходов УПЦ МП, перешедших в ПЦУ

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Фото: pixabay.com

На сегодняшний день в ПЦУ перешли 204 прихода бывшей УПЦ МП. До конца года к ПЦУ присоединятся еще тысячи прихожан и общин.

Об этом заявила представитель Президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко во время заседания согласительного совета ВРУ, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

Луценко подчеркнула, что переход более двух сотен приходов бывшей УПЦ МП в ПЦУ произошел буквально за полтора месяца. Она убеждена, что к концу 2019 года это число будет превышать тысячу.

Следует отметить, что церкви и религиозные организации УПЦ МП официально обязали сменить названия в течение трех месяцев и указать в них связь с РПЦ. В список церквей бывшей УПЦ МП, попали 53 религиозный управлений, 271 монастырь, 19 духовных учебных заведений, которые которые действуют на территории Украины.

В УПЦ МП не желают признавать свою связь с РПЦ и менять название в соответствии с принятым законом. Там готовят иск в Конституционный суд, в котором будут отстаивать свое право называться Украинской православной церковью Московского патриархата.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 3 февраля в Киеве состоялась интронизация митрополита Епифаний, в ходе которой его официально возвели на престол главы ПЦУ.

Источник: УНІАН Теги: ПЦУ, УПЦ МП, переход, церкви, Украина
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