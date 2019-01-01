Власти Румынии набросились на Евросоюз с громкими обвинениями

Власти Румынии набросились на Евросоюз с громкими обвинениями

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Віоріка Денчіле (фото — flickr.com)

Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле обвинила западноевропейских лидеров в двойных стандартах после критики ее страны из-за коррупции и подавления антиправительственных протестов, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

Политик отметила, что коррупция также является проблемой в Западной Европе, и добавила, что среди лидеров ЕС не было ни одного протеста из-за столкновения между французскими полицейскими и демонстрантами движения "Желтые жилеты".

"Румыния не имеет права делать то, что могут делать другие страны", — заявила она.

Как известно, Румыния столкнулась с новой критикой со стороны властей ЕС, которая отражает мнение о том, что восточноевропейская страна отступает от борьбы с коррупцией и движется тем же нелиберальным путем, как Польша и Венгрия. Впрочем, Денчиле отвергает сравнение с этими двумя восточноевропейскими странами.

"Я видела, что произошло с "желтыми жилетками" во Франции. Никто не проявил никакой реакции. Это двойной стандарт. Я не видела, чтобы кто-то пришел в Европарламент и сказал: "Мы хотим резолюции по Франции", — объяснила премьер.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика Евросоюза сейчас переполнена лицемерием.

Источник: ONLINE.UA Теги: Румыния, ЕС, протесты, критика
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