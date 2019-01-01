Просто другой человек: как Леди Гага выглядела до мировой славы

Популярная певица Леди Гага уже успела завоевать сердца миллионов фанатов по всему миру, ее чувственные песни невозможно перепутать с другими. Однако в подростковом возрасте артистка была обычным подростком и не выделялась среди сверстников. Фото с тех времен обнародовало издание The Daily Mail, передает ONLINE.UA.
Отмечается, что будущая звезда училась в католической школе для девочек Convent of The Sacred Hear, где все придерживались весьма строгих правил поведения. Артистка ранее упоминала, что любила перевоплощаться в разных персонажей театральных спектаклей, поэтому часто реализовала именно так свой творческий потенциал. Из-за такой активности Леди Гага часто сталкивалась с недоразумениями и насмешками сверстников.
"Некоторые девочки настроены были враждебно. Они смеялись надо мной, потому что я одевалась не так, как все, и уже пела в группах. Они не могли понять, почему я этим так увлечена. Иногда мне уделяли все внимание, потому что я была душой и сердцем каждой вечеринки", — призналась звезда.
Также Леди Гага поделилась архивными снимками, на которых она без косметики и в довольно скромных нарядах.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что на премьере фильма "Звезда родилась", в котором популярная певица Леди Гага дебютировала как актриса, красавица впервые рассказала об издевательствах, которые переживала в детстве.