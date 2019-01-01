Отплатили с лихвой: появилось видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе

ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".
Видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе опубликовал в сети волонер Юрий Мысягин, передает ONLINE.UA.
"Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января
19-гогода оккупанты из ПТУРа (противотанковый гранатомет) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-йбригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены", — написал Мысягин.
В комментарии к видео он указал, что на момент проведения операции ВСУ на командном пункте боевиков находилось 12-14 человек, из которых только 8-9 успели перебежать в укрытие.
"Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный пункт прошит полностью", — пишет волонтер.
Мысягин обратил внимание на то, что боевики не подозревали о готовящейся операции ВСУ. По его словам, противник "чувствовал себя очень спокойно и вольготно, автомобили к КП приезжали и уезжали, стояли не маскируясь под открытым небом".
"А сам командный пункт — это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек", — добавил волонтер.
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