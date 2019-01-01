Отплатили с лихвой: появилось видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе

Фото: скріншот відео

ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".

Видео мощного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе опубликовал в сети волонер Юрий Мысягин, передает ONLINE.UA.

"Луганская область. Операция "Відплата". Полная версия. Не мы ведь начинали. Бригада только-только недавно зашла на эти позиции. Еще до конца даже не изучили весь район. 25 января 19-го года оккупанты из ПТУРа (противотанковый гранатомет) подорвали грузовик УРАЛ, одного из батальонов 54-й бригады. Тогда погиб один из бойцов и четыре человека были ранены", — написал Мысягин.

В комментарии к видео он указал, что на момент проведения операции ВСУ на командном пункте боевиков находилось 12-14 человек, из которых только 8-9 успели перебежать в укрытие.

"Остальные оставались в середине. Воевать против Украины они уже не смогут, так как от попадания двух украинских "птичек" командный пункт прошит полностью", — пишет волонтер.

Мысягин обратил внимание на то, что боевики не подозревали о готовящейся операции ВСУ. По его словам, противник "чувствовал себя очень спокойно и вольготно, автомобили к КП приезжали и уезжали, стояли не маскируясь под открытым небом".

"А сам командный пункт — это вообще вагончики из профнастила. Абсолютно никак дополнительно не укрепленные. Такое себе, окупационно-хозяйское состояние, всех находившихся там. Командный пункт был изучен как говорится: "вдоль и поперек", — добавил волонтер.

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