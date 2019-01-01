Регистрация на ВНО-2019 начнется 5 февраля

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Регистрация на ВНО-2019 стартует завтра, 5 февраля. Подать заявку на участие в основной сессии внешнего независимого оценивания можно будет до 25 марта.

Со вторника, 5 февраля, начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта, сообщает ONLINE.UA.

"5 февраля начнется регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая продлится до 25 марта", – сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

В центре добавили, что в 2019 году на єкзамены ВНО ожидают 332 тыс юношей и девушек, которые в 2019 году окончат среднее обучение. Среди них будут выпускники школ, ученики (слушатели, студенты) учебных заведений профессионального (профессионального).

ВНО могут сдавать также и выпускники высших учебных заведений прошлых лет.

Абитуриенты 2019 года смогут получить тесты по четырем учебным предметам. А всего в тесты ВНО включили 11 учебных предметов.

Отметим, что регистрация на пробное ВНО уже завершена, всего в пробном независимом тестировании примет участие 167 803 человека.

Напомним, что все желающие стать гражданами Украины будут обязаны пройти сертификационный экзамен с украинского языка.