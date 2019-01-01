Ученые рассказали, когда роботы могут напасть на людей

Ученые рассказали, когда роботы могут напасть на людей

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Фото: flickr.com

Ученые-аналитики из британской компании IHS Markit прогнозируют, что уже через 50 лет роботы могут напасть на людей, передает ONLINE.UA со ссылкой на Express.

Специалисты заметили, что робототехника в последнее время развивается очень быстро. Этот скачек провоцируют нейросети и машинное обучение.

"С такими темпами через 50 лет роботы смогут просчитывать практически все бытовые действия человека. Теоретически это может привести к тому, что роботы станут доминирующим видом", — сказано в сообщении.

Ученые предполагают, что через полвека робототехника может настолько развиться, что некоторые действия человек будет воспринимать как враждебные. Предсказать поведение роботов в таких случаях практически невозможно.

Недавно авторитетный астролог Влад Росс заявил, что вскоре работы будут выполнять полностью всю работу, а люди будут покорять космос. Было бы хорошо если бы все осуществилось таким образом. Но не может все быть так идеально, поскольку у машин постоянно возникают сбои.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее робот София в эфире одного из украинских телеканалов ответила на вопрос, что она думает о президенте России Владимире Путине и как относится к богу. София призналась, что с главой Кремля пока не знакома.

Источник: ONLINE.UA Теги: роботы, искусственныйинтеллект, ученые, нападение
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