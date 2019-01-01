Угроза сохраняется: в штабе ООС готовятся к новой атаке России

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Угроза со стороны российско-оккупационных войск на Мариупольском направлении сохраняется. В штабе ООС не исключают, что Россия решится на создание сухопутного коридора в оккупированный Крым, поэтому готовятся к любым вариантам развития событий.

Об этом начальник пресс-центра штаба ООС Виталий Саранцев, передает ONLINE.UA со ссылкой на УНИАН.

"О том, что остается угроза на Мариупольском направлении, — так это действительно есть, это установленный факт и, конечно, Объединенными силами проводятся соответствующие мероприятия по укреплению обороны именно в этом направлении", — сообщил Саранцев, уточнив, что имел ввиду угрозу попытки "пробивания" сухопутного коридора российской армией в оккупированный Крым.

Представитель штаба ООС не стал комментировать данные частной разведывательной компании США Stratfor, где ранее исключили риски того, что Путин решится на создание коридора в Крым. Он лишь отметил, что комментировать вероятность попытки реализации такого сухопутного "коридора" является компетенцией высших должностных лиц, но подчеркнул, что угроза по-прежнему сохраняется.

"Мы готовы к любым вариантам развития событий, в том числе и к тем, которые могут произойти на этом направлении", — отметил Саранцев.

Ранее командующий ООС Сергей Наев сообщал, что в настоящее время Россия сконцентрировала свои силы на Мариупольском направлении, так как Азовское море представляет особый интерес для Кремля. Москва видит возможность для дальнейшего продвижения по территории Украины, но прежде всего хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Крым.

Как сообщал ONLINE.UA, немецкий политик сделал тревожный прогноз о планах Путина на Приазовье, отметив, что Россия предпримет все попытки, чтобы проложить сухопутный коридор из Украины в оккупированный Крым.