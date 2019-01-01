Аналитик объяснил, почему на Донбассе в ближайшее время ничего не изменится

Аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский убежден, что Россия нацелена на удержание Украины в своей сфере влияния. По его словам, Украина – место столкновения интересов, поэтому варианты решения конфликта на Донбассе предсказать трудно. Сейчас наиболее вероятным сценарием является замороженный конфликт, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

Эксперт отмечает, что сейчас на оккупированном Донбассе встретились интересы Востока и Запада. Запад пытается поддержать Украину на пути ее интеграции, а Россия не собирается отпускать из своей сферы влияния.

"Таким образом единственное решение, которое я вижу, может потребовать значительных геополитических изменений: значительное ослабление российской позиции, когда она принимает западную интеграцию Украины, что, я думаю, маловероятно. Или же какое-либо существенное усиление России или ослабления Запада до такой степени, что Россия сможет в принципе вернуть Украину в сферу своего влияния, что, как я вижу, также маловероятно", — говорит Чаусовский.

По его мнению, вероятным результатом в ближайшей перспективе является сценарий замороженного конфликта.

"Вероятно, в таком же состоянии будет и восток Украины – по крайней мере в течение следующих нескольких лет", – добавил эксперт.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в разведке США сделали тревожный прогноз по действиям России в Украине.