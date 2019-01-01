США провели разведку вблизи российских военных баз в Сирии - первые подробности

4 февраля сразу два стратегических разведывательных самолета ВВС США провели разведку вблизи российских военных баз в Сирии. Они более трех часов курсировали вдоль сирийского побережья, приближаясь к российским военным объектам на расстояние 50-60 км, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Известно, что разведку в Сирии проводили американские самолеты радиоэлектронной разведки
Следует отметить, что самолеты-разведчики данного типа предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат развернутых зенитно-ракетных комплексов и РЛС, а также перехвата информации с линий связи штабов и оценки возможностей группировки войск.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что несколько дней назад сразу три самолета США провели разведку у берегов оккупированного Крыма.