"Такого не может быть": Сальма Хайек шокировала фанатов новым фото

Сальма продемонстрировала "честное" фото, на котором не скрыла свою истинную красоту за косметикой и фильтрами.
"Горжусь своей сединой", – прокомментировала фото звезда.
Фанаты актрисы заявили, что она всегда выглядит отлично, и это не зависит от возраста. Однако нашлись и те, кому эта фотография не очень понравилась.
"Такого просто не может быть! Ты еще такая молодая; а чем здесь гордиться? не могу понять; шикарная женщина — даже без косметики: не нужно стесняться, поскольку это все естественно; а я вас помню еще такой юной; волшебное фото; красота без фильтров — что может быть лучше", — пишут фанаты в комментариях к снимку.
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