"Такого не может быть": Сальма Хайек шокировала фанатов новым фото

"Такого не может быть": Сальма Хайек шокировала фанатов новым фото

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Сальма Хайек (фото — flickr.com)

52-летняя американская и мексиканская актриса Сальма Хайек не привыкла обманывать своих поклонников. Так, недавно голливудская красотка опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, на котором показала подписчикам в сети свое седые волосы, передает ONLINE.UA.

Сальма продемонстрировала "честное" фото, на котором не скрыла свою истинную красоту за косметикой и фильтрами.

"Горжусь своей сединой", – прокомментировала фото звезда.

Фанаты актрисы заявили, что она всегда выглядит отлично, и это не зависит от возраста. Однако нашлись и те, кому эта фотография не очень понравилась.

"Такого просто не может быть! Ты еще такая молодая; а чем здесь гордиться? не могу понять; шикарная женщина — даже без косметики: не нужно стесняться, поскольку это все естественно; а я вас помню еще такой юной; волшебное фото; красота без фильтров — что может быть лучше", — пишут фанаты в комментариях к снимку.

"Такого не может быть": Сальма Хайек шокировала фанатов новым фото (1)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя красотка поделилась с фанатами яркими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сальма Хайєк, фото, сивина, фанати
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