"Такого не может быть": Сальма Хайек шокировала фанатов новым фото

52-летняя американская и мексиканская актриса Сальма Хайек не привыкла обманывать своих поклонников. Так, недавно голливудская красотка опубликовала откровенное фото на своей странице в Instagram, на котором показала подписчикам в сети свое седые волосы, передает ONLINE.UA.

Сальма продемонстрировала "честное" фото, на котором не скрыла свою истинную красоту за косметикой и фильтрами.

"Горжусь своей сединой", – прокомментировала фото звезда.

Фанаты актрисы заявили, что она всегда выглядит отлично, и это не зависит от возраста. Однако нашлись и те, кому эта фотография не очень понравилась.

"Такого просто не может быть! Ты еще такая молодая; а чем здесь гордиться? не могу понять; шикарная женщина — даже без косметики: не нужно стесняться, поскольку это все естественно; а я вас помню еще такой юной; волшебное фото; красота без фильтров — что может быть лучше", — пишут фанаты в комментариях к снимку.