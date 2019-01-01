США жестко отреагировали на новые претензии Кремля

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Власти США ответили на претензии России относительно Договора РСМД о ракетах-мишенях и системах ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии. Позицию Штатов в этом вопросе прояснил американский посол в РФ Джон Хантсман, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК".

"Вместо того, чтобы отреагировать на причины обеспокоенности США, Россия обвинила США в том, что ракеты-мишени для испытания системы ПРО, системы ПРО "Иджис Ашор" в Польше и Румынии и боевые БПЛА нарушают условия договора. В отличие от России, Соединенные Штаты подробно ответили на эти ложные претензии, продемонстрировав полное и добросовестное выполнение своих договорных обязательств", — написал американский посол.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что Белый дом оставляет за собой право отозвать уведомление о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности после окончания шести месяцев, если Россия вернется к соблюдению договора.

"В результате предпринятых Россией действий Соединенные Штаты уведомили Россию о приостановлении своих обязательств в рамках договора. США также заявили о своем выходе из ДРСМД через шесть месяцев в соответствии с условиями соглашения. Соединенные Штаты оставляют за собой право отозвать уведомление о выходе из договора до истечения шестимесячного срока и будут готовы рассмотреть этот шаг, если Россия вернется к полному соблюдению соглашения, которое может быть проверено", — написал Хантсман.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что США готовят ответ на нарушение Россией ядерного договора.