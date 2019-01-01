Во сколько России обошлась аннексия Крыма: названа огромная цифра

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За годы оккупации Крыма российская экономика потеряла 2,4 трлн долларов. Это произошло из-за санкций, оттока капитала и ухудшения инвестиционного климата.

Потери России из-за незаконной аннексии Крыма подсчитали экономисты IMF group Ukraine, сравнив темпы падения российской экономики с другими странами СНГ, передает ONLINE.UA.

Эксперты отметили, что только по итогам 2018 года ВВП РФ сократился до 1,58 трлн долларов, что составляет всего 68,6% от уровня 2013 года — тогда ВВП РФ составлял 2,3 трлн долларов. Такие темпы падения российской экономики экономисты связывают с оккупацией Крыма, из-за которой Россия оказалась под жесткими международными санкциями, на фоне которых ухудшились условия ведения бизнеса в РФ, к которой потеряли интерес иностранные инвесторы.

Следует отметить, что по официальным данным ЦБ РФ с 2014 по 2018 года отток капитала из России составил более 315 млрд долларов. Эта цифра почти в два раза превышает отрицательное сальдо капитального счета РФ в период мирового кризиса 2008-2009 годов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Медведев предупредил, что для россиян и российской экономики следующие шесть лет будут непростыми. Сложности возникнут из-за торговых войн и санкций.