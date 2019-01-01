Эксклюзивная информация: как на самом деле проходит рабочий день Дональда Трампа

Эксклюзивная информация: как на самом деле проходит рабочий день Дональда Трампа

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Дональд Трамп (фото — flickr.com)
В распоряжении известного издания Axios недавно оказалась эксклюзивная информация — отчеты Белого дома, что раскрывают ежедневное расписание Дональда Трампа. Документы, опубликованные СМИ, охватывают период с 7 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года, передает ONLINE.UA.
 
Отмечается, что утро президент США проводит в своей резиденции возле телевизора.
"Согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделено 2-3 часа исполнительного времени. Известно, что Трамп часто просыпается раньше шести утра и уже к восьми должен быть в Овальном кабинете. Однако, согласно данным шести источников, вместо этого американский президент проводит утро в своей резиденции — смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Рабочий день Дональда Трампа начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки", — сказано в сообщении.
Указано, что "исполнительное время" в некоторые дни преобладает в раскладе. Например, 18 января у Трампа было выделено время на запланированные встречи (с и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвани и министром финансов Стивеном Мнучином) и семь часов на "исполнительное время". Концепцию исполнительного времени изобрел бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, поскольку Трампу не нравилось чувствовать себя под замком стандартного графика.
"Он постоянно звонит кому-то. Он всегда что-то замышляет. Это не типичная структура работы", — сказал высокопоставленный чиновник Белого дома.
 
Источник: ONLINE.UA Теги: Дональд Трамп, Белый дом, робочий день, графік
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