Назван лучший способ профилактики рака

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Лучшим способом профилактики рака является отказ от курения, с которым связано более трети всех видов онкозаболеваний.

Об этом сообщил глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн, передает ONLINE.UA со ссылкой на западные СМИ.

4 февраля, в день борьбы против рака, профессор Бауманн рекомендует воздерживаться от курения, правильно питаться и достаточно двигаться. Именно такой образ жизни является лучшей профилактической мерой от рака, убежден специалист.

Об этом ранее неоднократно заявляли и другие онкологи. В частности, австралийские ученые утверждают, что бросив курить, можно предотвратить до 40% случаев возникновения рака. При чем они отмечали, что опасным для здоровья является даже пассивное курение, которое вызывает до 23% всех смертей от онкозаболеваний.

Шведские онкологи также утверждают, что отказ от курения является лучшим способом профилактики рака. Они доказали, что курящие мужчины в значительном количестве теряют Y-хромосомы в клетках крови, что повышает риск рака. Ученые объясняют это тем, что такие дефектные клетки, а это лимфоциты — клетки иммунной системы, не могут эффективно бороться с раковыми клетками. При этом эксперты уверили, что риски потери Y-хромосомы оказались обратимыми — у мужчин, которые бросили курить, число дефектных клеток в крови снижается.

Согласно данным Британского центра исследования рака, с онкологией на определенном этапе жизни сталкивается каждый второй человек. Снизить риски позволяет изменение образа жизни — отказ от курения, поддержание здорового веса, снижение потребления алкоголя, использование солнцезащитных кремов, физическая активность, здоровое сбалансированное питание.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки.