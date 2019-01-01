Китайский Новый год 2019: когда наступит и как праздновать год Желтой Земляной Свиньи

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В этом году китайский Новый год наступит 5 февраля 2019 и продлится до 24 января 2020-го . А празднуют в Китае с 5 по 19 февраля. В 5:03 по пекинскому времени (по украинскому — в 23:03) год Желтой Земляной Свиньи вступит в свои права.

В Поднебесной и других азиатских странах Новый год — главное и самое длительное празднование в году.



ONLINE.UA расскажет о традициях китайского Нового года по восточному стилю, а именно: о подготовке к празднику, новогоднем столе, подарках любимым и родным на китайский Новый год.

Традиции китайского Нового года: красные фонарики и пожелания счастья

Есть миф, что в древности с наступлением нового года китайцам приходилось сражаться с чудовищем Нянем. Он ел жителей сел, скот и все припасы. Люди верили, что зверя можно задобрить большим количеством еды. Так и спасались. Но в один прекрасный день зверь увидел ребенка в красной одежде и сильно испугался. С тех пор в Новый год китайцы стали окружать себя ат атрибутами красного цвета: фонариками, игрушками, украшениями.

Китайский Новый год 2019.

Традиционно празднование китайского Нового года длится 15 дней. В течение праздника Весны по всей стране устраивают танцы драконов, львов, зрелища на ходулях.

В Китае существует традиция расклеивать красные парные бумажные надписи, декорировать дом картинами с пожеланиями счастья.

В канун Нового года китайцы накрывают праздничный стол.

Что приготовить на китайский Новый год

Канун праздника называется Чуси. В этот вечер китайцы накрывают праздничный стол: угощают гостей, смотрят шоу, общаются и веселятся.

Рисовые шарики, овощной пирог, тофу, рыба и курица — традиционные блюда на Новый год.

Утром после новогодней ночи принято ходить в гости к родственникам и друзьям, поздравлять всех с праздником. Так же существует традиция дарить друг другу подарки, завернутые в красную упаковку.

Подарки в год Желтой Земляной Свиньи: почему именно мандарины

В Китае любят дарить "семейные" вещи, но избегают презентов с цифрой "4", что в восточной культуре ассоциируется со смертью.



Самый главный новогодний подарок в Китае, как символы благосостояния — мандарины.



Поскольку красный цвет очень важен для китайцев, то и подарки дарят соответственно красного цвета, особенно это касается аксессуаров и белья.

Все подарки на Новый год должны быть красного цвета.

Приметы на Новый год

Перед праздником Весны китайцы тщательно убирают в домах. А в праздничную ночь окна и двери оставляют открытыми, чтобы дух старого года мог спокойно уйти. В новогоднюю ночь нельзя мыть голову, чтобы не смыть удачу.

Так же нельзя плакать, чтобы не проплакала весь год. Также существует примета, что если зацветет домашнее растение, то год будет удачным и богатым.

Последний, пятнадцатый, день новогодних гуляний именуется праздником Фонарей. Китайцы очень любят любоваться зажженными ночью фонариками, летящих в небе.

Согласно гороскопу, на этой неделе особое внимание нужно уделить финансовому положению и улучшению материального благосостояния, поэтому придется много и напряженно работать на результат.