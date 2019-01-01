Черный кот прервал матч английской Премьер-лиги и стал звездой сети: видео курьеза

Черный кот прервал матч английской Премьер-лиги и стал звездой сети: видео курьеза

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Фото: twitter.com

В Великобритании во время матча Английской премьер-лиги произошел курьез — в разгар игры на поле выбежал черный кот, прервавший игру на несколько минут. Кот-"форвард" стал звездой сети, над его дебютом на футбольном поле смеются пользователи, сообщает ONLINE.UA.

На видео, которое просмотрели почти 1,3 млн пользователей сети, видно, как кот бегал по полю в течение нескольких минут, после чего убежал под трибуны под бурные овации болельщиков. В соцсети его назвали "лучшим форфардом" этой игры, омтечая, что кот провел больше времени на половине поля "Вулверхэмптона", чем игроки "Эвертона". Некоторые из фанатов даже приписали коту позицию форварда и оценили его стоимость в 6,5 миллиона фунтов.

Черный кот прервал матч английской Премьер-лиги и стал звездой сети: видео курьеза (1)

Смешной курьез с котом на футбольном поле произошел во время матча между "Эвертоном" и "Вулверхэмптоном", который завершился победой последних со счетом 1:3.

Ранее ONLINE.UA писал, как рыжий кот по кличке Лисио стал настоящей звездой сети. Он прославился во время интервью своего хозяина, польского историка и политолога Ежи Таргальского.

Источник: ONLINE.UA Теги: кот, курйози, видеоновости, футбол, спорт, матч
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