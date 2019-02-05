Курс валют на сегодня 5 февраля - доллар дешевеет, евро стал дешевле

На вторник, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро стал дешевле.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 5 февраля цена доллара США составит 27 гривен 42 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 15 копеек меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 39 копеек, что в свою очередь на 24 копейки меньше чем в понедельник, 4 февраля.

В понедельник, 4 февраля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.385/27.357 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.36/31.32 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине