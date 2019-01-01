Штаб ООС: враг на Донбассе понес серьезные потери

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Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролированой. За прошедшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 4 раза — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. 1 украинский военный погиб, еще 1 — получил ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:

дважды из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов — в районе поселка Опытное, из стрелкового оружия — в районе поселка Невельское", — подчеркнули в штабе.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли украинские позиции: дважды из минометов калибра 82 мм. гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе Хутора Свободный, дважды из гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское, из минометов калибра 82 мм — в районе поселка Крымское.

По данным разведки, 4 февраля 6 оккупантов уничтожены и 4 получили тяжелые ранения.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал. Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что эксперт сделал прогноз по войне на Донбассе, назвав два варианта урегулирования конфликта.