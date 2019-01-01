"Не будем их пускать": Порошенко выступил с важным заявлением

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Государственной пограничной службе Украины не пускать наблюдателей от РФ на президентские выборы 2019 года. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

"Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, в Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России — ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет выполнен", — подчеркнул Порошенко.

Украинский лидер подчеркнул, что РФ будет пытаться повлиять на волеизъявление граждан Украины, но ей это не удастся.

"Он (президент РФ Владимир Путин — ред.) считает, что будет гораздо дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну.И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать, так как мы не дали этого сделать в мае 2014 года, как не дали этого сделать в октябре 2014-го . Мы тогда были значительно слабее, и мы не дадим этого сделать сейчас. Мы защитим Украину" , — заявил он.

Украинский глава добавил, что наивысшей оценкой его работы, как президента и верховного главнокомандующего, было заявление Путина, что "они будут рады любому кандидату, кроме Порошенко".

"Не дождетесь", — добавил он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что действующий украинский глава Петр Порошенко заявил, что будет баллотироваться на второй срок.