Президентские выборы 2019: с чем связано рекордное количество кандидатов

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Директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина отмечает, что президентские выборы-2019 установят исторический рекорд по количеству кандидатов, ведь 31 марта за главное кресло Украины поборется минимум 30 человек. По ее словам,такая активность среди кандидатов имеет несколько причин, основная из которых связана с предстоящими парламентскими выборами, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Не надо забывать, что осенью состоятся парламентские выборы. И на этих президентских выборах кандидатами будут фактически все лидеры политических партий. Если кто-то не будет участвовать сейчас, то о них забудут. Поэтому им надо раскрутиться сейчас во время президентской кампании", – отметила Бекешкина. Второй причиной социолог назвала возможность зарегистрированного кандидата иметь в избирательной комиссии одного, или даже 3-4 своих представителей. Третья причина такой активности среди кандидатов в президенты также частично связана с предстоящими парламентскими выборами. "Некоторые кандидаты вообще участвуют в этой избирательной кампании опять же для того, чтобы раскрутиться. И для того, чтобы при условии набора по 2%, а особенно по 3% голосов избирателей, быть приглашенными в списки политических партий, которые будут участвовать в парламентских выборах", – добавила социолог.

Нельзя забывать и о том, что среди всех зарегистрированных лиц есть несколько "технических кандидатов", которые будут отнимать голоса у лидеров президентской гонки.

Также, социолог выразила мнение, что лидер президентских выборов по результатам соцопросов будет еще меняться до 31 марта. Однако, тройка основных кандидатов президентской гонки, среди которых Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко вряд ли изменится.

Как сообщал ONLINE.UA министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Россия получила официальное приглашение от ОБСЕ для участия российских наблюдателей в президентских выборах в Украине, которые пройдут 31 марта.