Эксперт объяснил, почему Путин меняет тактику в отношении Украины

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что Путин не пойдет на обострение на Донбассе, пока в Украине идут выборы. Но Керченский пролив остается зоной потенциального напряжение, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Россия в отношении Украины будет действовать иначе, чем в 2014 году. Это медленное и постепенное удушение, если не будет договоренностей по Донбассу и по режиму прохода Керченского пролива. Россия уже взяла под жесткий контроль пролив", – говорит Владимир Фесенко.

Политолог считает, что Россия вряд ли откажется от договора с Украиной 2003 года, которым Азовское море определяется как внутреннее. Но де-факто Москва жестко контролировать пролив и будет создавать проблемы для прохождения наших кораблей.

"Договор 2003 года о Азовское море Россия будет использовать в своих интересах, но отказывая Украине так же его использовать. В этом проблема. Надо искать варианты, как с помощью международных партнеров заставить Россию выполнять договор", – отмечает Фесенко.

Ранее ONLINE.UА сообщал, как Путин ответил на вопрос о том, как будет выглядеть Россия после него. Он осадил журналиста, заявив, что не собирается оставлять кресло президента.