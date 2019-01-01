Доигрались: в ЕС признали, что РФ - больше не стратегический партнер Евросоюза

В Европарламенте признали, что Россия – больше не стратегический партнер Евросоюза. Депутаты единогласно поддержали соответствующий доклад латвийской коллеги Сандры Калниете на заседании комитета по иностранным делам, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейской народной партии.

Отмечается, что пока Россия оккупирует Украину, для сотрудничества с ней остается мало места.

Латышский депутат призвала Евросоюз дать четкий сигнал Кремлю о вероятности введения новых санкций, если тот продолжит свои дестабилизирующие действия.

Женщина считает, что взаимодействие с Россией можно продолжить на "выборочной основе", в частности поддерживать гражданское общество и отдельные негосударственные организации.

Напомним, что в 2019 Европе придется столкнуться с серьезными вызовами, главным из которых будет дальнейшая судьба и способность членов ЕС принять ее в свои руки.Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинаси.

"Для Европы 2019 год будет важным годом. Для нас этот год будет отмечен тремя словами — достижение цели, судьба и демократия. ... Это год, когда Европа должна взять свою судьбу в собственные руки", — сказал он.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее канцлер Германии Ангела Меркель называла главное условия мирного и безопасного существования в Европе.