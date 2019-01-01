"Это просто ужасно": автор проектов Крымского моста рассказал о его опасности

"Это просто ужасно": автор проектов Крымского моста рассказал о его опасности

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Фото: скриншот відео

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер-мостостроитель Георгий Росновский заявил, что во время строительства Крымского моста, соединяющего оккупированный полуостров с Россией, были нарушены все нормы судоходства в Керченском проливе. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, нужно провести работы по очистке и углублению судоходного канала в районе сооружения, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Обозреватель".

После строительства Крымского моста уменьшилась акватория порта в оккупированной Керчи, и он начал мельчать.

"То, что они строят, – это ужасно. Даже есть документы, в которых сказано, что строить мост там нельзя из-за условий судоходства, там высота под мостом всего 35 метров – это недопустимо, должно быть не менее 50, а лучше 70 метров. Небольшая часть моста открыта для судоходства, а дальше идут маленькие пролеты, это тоже недопустимо", – заявил Росновский.

Стоит отметить, что эксперты сообщали о проблемах судоходства из-за постройки моста еще 15 лет назад.

Напомним, на Керченском мосту зафиксировано несколько критически опасных участков. Два из них находятся на территории острова Тузла, где часть косы проседает со скоростью до 90 мм в час. Там замечены вертикальные смещения арок моста.

Ранее сообщалось, что смещение арок на Керченском мосту может нести угрозу жизни и здоровью людей. Там не исключают, что сложные погодные условия зимой могут ухудшить ситуацию со смещением Керченского моста, что негативно отразится на его устойчивости.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как Крымский мост частично рухнул в воду.

 

Источник: Обозреватель Теги: Украина, Крым, крымский мост, строительство, РФ
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