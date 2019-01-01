Порошенко назвал 5 главных направлений экономического роста Украины

Порошенко назвал 5 главных направлений экономического роста Украины

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Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина имеет 5 главных направлений, по которым будет происходить экономический рост государства, передает ONLINE.UA.

По его словам, первым главным направлением является агросектор, ведь в 2018 году в Украине было собрано 70 миллионов тонн зерна. Это позволило Украине занять место среди десятков производителей зерна в мире и войти в тройку крупнейших экспортеров.

Вторым важным для роста экономики государства направлением президент считает ИТ сферу. Порошенко подчеркнул, что стоит сосредоточиться на развитии собственных стартапов, вместо того, чтобы делать продукты для рынков других стран.

"Уже сегодня 150 тысяч украинцев работают в IT, создавая 4 процента ВВП. И каждый из них – средний класс с высокой зарплатой и возможностями", – сказал президент.

Третье направление – индустриализация. Порошенко заявил, что залогом эффективного развития этого направления есть "рост уровня прямых иностранных инвестиций и приход на украинский рынок технологий, которые работают на мировой экспорт.

Четвертым ключевым направление, развитие которого обеспечит экономический рост – мощные инфраструктурные проекты.

Пятым и последним главным направлением президент назвал туризм.

"Я убежден, что каждый иностранный турист, который приехал в Украину, сразу же влюбляется в нее. Другой такой красивой страны, как Украина, нет. Но в структуре ВВП туризм сейчас дает – 1,5%. А в среднем в мире – 10%. Сколько нам можно расти!", – отметил он.

Как сообщал ONLINE.UA ранее Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве заявил, что темпы экономического роста в Украине недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения.

Источник: ONLINE.UA Теги: Украина, Петр Порошенко, економіка, напрямки
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