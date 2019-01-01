"Закон о языке безотлагательно рассмотрят": Парубий рассказал о 2,5 тыс поправок к проекту

Андрій Парубій (фото — 112.ua)

Законопроект о языке ко 2-му чтению получил 2,5 тыс поправок. Об этом заявил на заседании председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает ONLINE.UA.

Спикер также добавил, что закон о языке должны рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"Верховная рада рассмотрит "языковой закон" — законопроект о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении", — сообщил Андрей Парубий.

По его словам, законопроект получил 2,5 тыс поправок.

"Хотел бы, чтобы уже на следующей пленарной неделе, когда завершится работа и комитета, и Верховной рады мы перешли к рассмотрению закона о языке. Я уверен, что мы обязаны его принять", — добавил спикер парламента.

Напомним, в комитете по вопросам культуры и духовности уже анонсировали "языковой закон" — законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". Его планируют обнародовать сегодня, 5 февраля 2019 года.

Законопроект о функционировании украинского языка как государственного будет внесен на рассмотрение парламента в феврале, а его рассмотрение займет не меньше одной пленарной недели.

Добавим, ранее Андрей Парубий заявлял, что никто не имеет права диктовать Украине, на каком языке должно проходить обучение в стране.