Названа причина эпидемии рака среди молодых людей

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Американские ученые выявили резкий рост онкологических заболеваний у молодых людей. Основной причиной рака является распространение ожирения, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

С 1995 по 2015 год злокачественные опухоли, для которых лишний вес является фактором развития, стали возникать чаще среди людей моложе 50 лет. По словам адвокатов, меньший возраст связан с более высоким уровнем заболеваемости раком. При этом большая часть жителей США 20- 49-летнего возраста употребляет мало фруктов, овощей и цельного зерна и злоупотребляет фастфудом, сладкими напитками и солью.

"У людей возрастом от 45 до 49 лет показатель заболеваемости раком печени повышался на один процент за каждый год периода, который исследовали ученые. То есть, показатель болезни вырос на 20%. У людей 30-34 лет этот показатель возрос вдвое, а среди людей 25-29 лет – в четыре раза", — сказано в сообщении.

У молодых людей заболеваемость другими видами рака, которые связаны с ожирением, была также самой высокой среди всех возрастных групп. В частности, количество людей, страдающих:

– раком почек возросла на 6,23%;

– раком желчного пузыря выросла на 3,71%;

– раком мочевого пузыря возросла на 3,35%;

– раком кишечника выросла на 2,41%.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Великобритании пришли к выводу, что вещества, которые содержатся в обычной капусте, защищают человека от появления у него рака прямой и толстой кишки.