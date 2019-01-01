Немецкие ученые отменили важную конференцию в РФ из-за Украины

Немецкие ученые отменили важную конференцию в РФ из-за Украины

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Фото: pixabay.com

Руководители немецких учебных заведений и научно-исследовательских организаций отказались от участия в официальном форуме со своими российскими коллегами в Казани. Это произошло, поскольку в общей конференции российская сторона указала крымского участника, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что речь идет о главе Крымского федерального университета Андрея Фалалеева. Стоит отметить, что до оккупации Крыма Россией это учебное заведение имело другое название – Таврический национальный университет имени Вернадского.

"Буквально за неделю до запуска форума МИД ФРГ и конференция ректоров высших учебных заведений ФРГ потребовали в ультимативной форме от российских соорганизаторов помешать присутствию Фалалеева на встрече", — говорят в российском МИД.

Так, россияне объяснили: отказ связан с тем, что официальный Берлин не признает Крым территорией РФ.

Из-за отказа немецких ученых приезжать в Россию на конференцию ее пришлось отменить.

Однако российские дипломаты не забыли напомнить, что РФ занимает "неизменную позицию, согласно которой Крым и Севастополь – полноправные субъекты РФ имеют право участия в международной деятельности от имени России".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия решила до 2038 года полностью отказаться от использования угля для производства электроэнергии. Если там закроют все угольные электростанции, то это сильно ударит по России.

Источник: ONLINE.UA Теги: Германия, РФ, Крым, Украина, Науковці
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